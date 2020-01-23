Головна Новини
23 січня • оновлено в 15:22
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ теніс

"Я сказав їм..." Українець Стаховський відмовився від пропозиції з Росії

1.7т
Читати матеріал російською

У 2016 році першій ракетці України Сергію Стаховському пропонували стати тренером тенісиста Данила Медведєва, який зараз є першою ракеткою Росії. Але українець відмовився від пропозиції.

Про це розповів сам 34-річний Стаховський в коментарі Sport.ua.

Сергій Стаховський

Сергій Стаховський

foxsports.com

"У 2016 році на челленджері в Сан-Ремі до мене підходили його батьки і питали, чи не хочу я його тренувати. Тоді він був в середині другої сотні. Я відповів, що ще не закінчив грати і мені ще зарано. Я сказав їм, що теніс – це така класна штука, що один тиждень може змінити все. Вам не потрібно панікувати, а просто почекати. І Медведєв виграв той челленджер, закінчив сезон вже в сотні, а через рік виграв перший титул ATP в Сіднеї. У тенісі все реально в дуже короткий проміжок часу, але потрібно бути до цього готовим", – сказав Стаховський.

Новини
Смешные деньги: сколько зарабатывают украинские теннисисты

Варто відзначити, що на даний момент Данило Медведєв займає четверту позицію в рейтингу ATP.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'яту річницю закінчення захисту Донецького аеропорту український тенісист Сергій Стаховський захоплено відгукнувся про "кіборгів", які брали участь в його обороні.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Денис Карпов
Особи
Данило Медвєдєв Сергій Стаховський
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги