"Я сказав їм..." Українець Стаховський відмовився від пропозиції з Росії

У 2016 році першій ракетці України Сергію Стаховському пропонували стати тренером тенісиста Данила Медведєва, який зараз є першою ракеткою Росії. Але українець відмовився від пропозиції.

Про це розповів сам 34-річний Стаховський в коментарі Sport.ua.

Сергій Стаховський foxsports.com

"У 2016 році на челленджері в Сан-Ремі до мене підходили його батьки і питали, чи не хочу я його тренувати. Тоді він був в середині другої сотні. Я відповів, що ще не закінчив грати і мені ще зарано. Я сказав їм, що теніс – це така класна штука, що один тиждень може змінити все. Вам не потрібно панікувати, а просто почекати. І Медведєв виграв той челленджер, закінчив сезон вже в сотні, а через рік виграв перший титул ATP в Сіднеї. У тенісі все реально в дуже короткий проміжок часу, але потрібно бути до цього готовим", – сказав Стаховський.

Варто відзначити, що на даний момент Данило Медведєв займає четверту позицію в рейтингу ATP.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'яту річницю закінчення захисту Донецького аеропорту український тенісист Сергій Стаховський захоплено відгукнувся про "кіборгів", які брали участь в його обороні.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!