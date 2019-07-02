"У підсумку..." Світоліна виступила із заявою про відносини з Монфісом

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вперше відреагувала на спекуляції про своє особисте життя.

Зокрема, наша спортсменка розповіла про відновлення спільного аккаунта з французом Гаель Монфісом в соціальній мережі Instagram, спростувавши чутки про розставання з 32-річним уродженцем Парижа.

"Це здорово. Ми отримали так багато повідомлень з приводу відновлення аккаунта. У нас були злети і падіння, але в підсумку ми раді, що наш спільний аккаунт повернувся. Це добре", – наводить слова Світоліної російське інтернет-видання Чемпионат.com.

Instagram Еліни Світоліної

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна та Гаель Монфіс записали відеозвернення до фанатів після того, як з Instagram було видалено їх спільний аккаунт G.E.M.S.Life, а в ЗМІ повідомили про те, що тенісисти перестали бути парою.

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