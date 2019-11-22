"У нього все натурально": Світоліна розповіла про переваги Монфіса

Шоста ракетка світу, українка Еліна Світоліна розповіла про те, як змінилася її гра з тих пір, як вона почала зустрічатися з французьким тенісистом Гаелєм Монфісом.

Еліна Світоліна

"Ми досить багато тренуємося разом. І, зізнаюся, я відчуваю значний прогрес у своїй грі. Зараз я набагато краще реагую на потужні удари. Наприклад, на US Open-2019 я обіграла чотири серйозні суперниці, які сповідують силовий теніс. Що можна ще перейняти у Гаеля? Навіть не знаю. У нього все так натурально! З цим потрібно просто народитися", – зазначила Еліна, чиї слова передає кореспондент OBOZREVATEL.

Також вона згадала, як влітку 2019 року приїжджала разом зі своїм бойфрендом в Україну.

"У нас йому дуже сподобалося. А особливо – кухня. Він тут вперше спробував український борщ. Ні, я сама йому борщ не готую (сміється), на це просто немає сил, і ми рідко буваємо разом вдома. Чи не хочу я оформити Гаеля в свою команду офіційно? Ну, він зірка, не потрібно принижувати його статус (сміється)", – сказала перша ракетка України.

Нагадаємо, раніше Гаель Монфіс поділився подробицями романтичних відносин зі Світоліною і розповів, як вони проводять час разом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада Еліна Світоліна оголосила про створення благодійного фонду, метою якого є підтримка юних тенісних талантів в Україні.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!