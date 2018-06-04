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Цуренко - Мугуруса: де дивитися історичний матч українки на Roland Garros

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Українка Леся Цуренко в понеділок, 4 червня, проведе матч четвертого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Roland Garros. Наша співвітчизниця битиметься з третьою ракеткою світу іспанкою Гарбінє Мугуруса.

Побачити гру 29-річної киянки можна буде в ефірі телеканалу "Євроспорт". Початок трансляції - орієнтовно о 17:30 за київським часом.

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Відзначимо, що Леся Цуренко вперше в кар'єрі зіграє в четвертому колі Roland Garros. Українці на поточному турнірі в Парижі вдалося вибити з сітки двох представниць топ-20 світового рейтингу - американку Коко Вандевеге і словачку Магдалену Рибарікову.

Цікаво, що переможець дуелі Цуренко - Мугуруса зустрінеться з сильнішою в парі Серена Вільямс - Марія Шарапова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леся Цуренко встановила особистий рекорд на Roland Garros.

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Тема
Roland Garros
Особа
Леся Цуренко
Місце
ФранціяПариж
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