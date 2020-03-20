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20 березня • оновлено в 16:52
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Тенісист Стаховський знову наїхав на Гвоздика

2.3т
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Український тенісист Сергій Стаховський знову наїхав Олександра Гвоздика, який раніше жорстко критикував Україну.

"Чудак, якщо у тебе такі погляди, то Росія з радістю тебе забере. Або ДНР. Бери паспорт і давай. Ти вважаєш України настільки некоректною країною", – сказав Стаховський в інтерв'ю інформагентству Tribuna.

Сергій Стаховський

Сергій Стаховський

Укрінформ

Він також зазначив, що Гвоздик та інші популярні українські боксери мають право на власну думку, але і він, як громадянин України, має право не підтримувати їх після таких висловлювань.

"Це круті боксери. Вони, як можуть, прославляють, іноді хають Україну. Це спортсмени, які мають право на свою думку. Моє право, як українця і людини, яка народилася в Києві, не підтримувати таких боксерів", – додав тенісист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик висловив думку про те, що у війні на Донбасі винні й Україна, і Росія, а РФ не є агресором по відношенню до нашої країни. Сергій Стаховський жорстко відреагував на ці слова у себе в Facebook.

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Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик Олександр Гвоздик Сергій Стаховський
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