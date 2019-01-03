Світоліну через поразку довели вболівальники

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна радикально відреагувала на свій виліт з першого турніру сезону в австралійському Брісбені.

Наша співвітчизниця не змогла відстояти торішній титул чемпіонки, програвши в першому ж колі білорусці Саснович — 4:6, 6:0, 3:6. На своїй сторінці в Instagram Еліна виклала фото з тренування. "Йди за мрією. Довіряй процесу", — підписала знімок тенісистка, позбавивши при цьому читачів можливості залишати коментарі.

Ймовірно, Світоліна вирішила уникнути шквалу критики і насмішок з боку фанатів. Так, на сторінці СпортОбоз у Facebook вболівальники накинулися на спортсменку з негативом. "Менше понти ганяти, якщо хочеш стати ракеткою номер №1", "Допіарилася", "Це тільки початок! Зате на Facebook хіба що оголеною не виставляли", "Більше треба думати про спорт, а не про те, як виглядаєш або вдягнена", — пишуть вболівальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко впевнено пройшла до півфіналу турніру у Брісбені.