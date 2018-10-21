Світолінiй стало погано на прес-конференції Підсумкового турніру WTA - опубліковано відео

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна відчула себе погано на прес-конференції після матчу 1-го туру Підсумкове турніру WTA. Українці довелося зробити паузу в спілкуванні з пресою.

Світоліна після перерви повернулася до журналістів і відповіла ще на кілька запитань. Українка зізналася, що відчуває себе зараз недобре, але великих подробиць не розкривала, повідомляє BTU з посиланням на редактора WTA Девіда Кейна.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в стартовому поєдинку семімілліонніка в Сінгапурі 24-річна одеситка обіграла Петру Квітову .

Нагадаємо, що в минулому році Еліна кваліфікувалася на цей турнір, але не вийшла з групи , вигравши тільки один матч з трьох.