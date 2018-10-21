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Світолінiй стало погано на прес-конференції Підсумкового турніру WTA - опубліковано відео

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна відчула себе погано на прес-конференції після матчу 1-го туру Підсумкове турніру WTA. Українці довелося зробити паузу в спілкуванні з пресою.

Світоліна після перерви повернулася до журналістів і відповіла ще на кілька запитань. Українка зізналася, що відчуває себе зараз недобре, але великих подробиць не розкривала, повідомляє BTU з посиланням на редактора WTA Девіда Кейна.

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''Приголомшлива жінка'': Світоліна затьмарила суперниць на церемонії жеребкування в Сінгапурі

Як повідомляв OBOZREVATEL , в стартовому поєдинку семімілліонніка в Сінгапурі 24-річна одеситка обіграла Петру Квітову .

Нагадаємо, що в минулому році Еліна кваліфікувалася на цей турнір, але не вийшла з групи , вигравши тільки один матч з трьох.

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Владимировичъ Игорь
Владимировичъ Игорь
Да просто ее фитнес-тренер, падла, загнал девку сушкой. От нее половина осталась. Она тупо скоро будет в голодный обморок на корте падать...
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Влад Жирнов
Влад Жирнов
передоз
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Это все допинг
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2
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