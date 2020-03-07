Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру в Монтерреї

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вийшла у 1/2 фiналу турніру в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом 275 000 доларів.
В чвертьфіналі 7-а ракетка світи в складному матчі в двох сетах обіграла 17-річну канадку Лейлу Анну Фернандес (№126 WTA) - 6:4, 7:5.
It's another straight-sets win for @ElinaSvitolina at @Abierto_GNP.- WTA (@WTA) March 7, 2020
She defeats Fernandez 6-4, 7-5 pic.twitter.com/jK8DkGW70U
25-річна уродженка Одеси п'ять разів подала навиліт і не зробила жодної подвійної помилки.
"Я добре виступала протягом всієї гри. Я думаю, що моя подача сьогодні була ключем до перемоги. Я постараюся не втратити її і в наступних поєдинках", - сказала Світоліна після перемоги.
. @ElinaSvitolina advanced to her first semifinal of the season at the @Abierto_GNP ---> https://t.co/rQEZQxHzNh pic.twitter.com/lTuAoKjR9D- WTA (@WTA) March 7, 2020
У півфіналі Світоліна зіграє з 76-ю ракеткою світу з Нідерландів Аранчою Рус. Матч розпочнеться 8 березня о 01.00 за київським часом.
Відзначимо, що Еліна вперше в поточному сезоні дійшла до півфінальної стадії турніру WTA. У січні українка зазнала розгромної поразки в третьому турі Відкритого чемпіонаті Австралії і не змогла вийти до четвертого кола змагань.
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