Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру в Монтерреї

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вийшла у 1/2 фiналу турніру в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом 275 000 доларів.

В чвертьфіналі 7-а ракетка світи в складному матчі в двох сетах обіграла 17-річну канадку Лейлу Анну Фернандес (№126 WTA) - 6:4, 7:5.

It's another straight-sets win for @ElinaSvitolina at @Abierto_GNP . She defeats Fernandez 6-4, 7-5 pic.twitter.com/jK8DkGW70U

25-річна уродженка Одеси п'ять разів подала навиліт і не зробила жодної подвійної помилки.

"Я добре виступала протягом всієї гри. Я думаю, що моя подача сьогодні була ключем до перемоги. Я постараюся не втратити її і в наступних поєдинках", - сказала Світоліна після перемоги.

. @ElinaSvitolina advanced to her first semifinal of the season at the @Abierto_GNP ---> https://t.co/rQEZQxHzNh pic.twitter.com/lTuAoKjR9D