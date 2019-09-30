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30 вересня • оновлено в 19:05
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Світоліна виграла матч-трилер на турнірі в Китаї

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Українська тенісистка, третя ракетка світу Еліна Світоліна вийшла до третього кола на супертурнірі WTA Premier Mandatory в Пекіні з призовим фондом понад 8 мільйонів доларів.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Twitter WTA

У поєдинку другого раунду Світоліна здобула важку перемогу над суперницею з Китаю. Про драматичність зустрічі свідчить хоча б рахунок – 7:6, 7:6. Цікаво, що Еліна та Ван Яфань, що посідає 48-й рядок рейтингу WTA, одного разу вже зустрічалися між собою – у 2019 році на турнірі в Маямі перемогла китаянка. У такий спосіб наша тенісистка взяла реванш.

Гра тривала 2 години 9 хвилин. Перший сет вийшов наднапруженим. Яфань за підтримки вболівальників не хотіла віддавати ініціативу Світоліній. Та остання зі свого боку проявила у вирішальні моменти зібраність і характер, зумівши виграти сет на тайбрейку.

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Друга партія почалася також із переваги Яфань, однак після підказок свого тренера Ендрю Белтса Еліна повернулася до боротьби й ще раз перемогла на тайбрейку.

Інша українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла подолати бар'єр другого кола в Пекіні, поступившись суперниці з топ-10 – Кікі Бертенс з Нідерландів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна перевернула матч з латвійкою Анастасією Севастовою і здобула драматичну перемогу в першому колі на турнірі в Китаї.

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Особа
Еліна Світоліна
Місце
Китай Пекін
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