Світоліна виграла матч-трилер на турнірі в Китаї

Українська тенісистка, третя ракетка світу Еліна Світоліна вийшла до третього кола на супертурнірі WTA Premier Mandatory в Пекіні з призовим фондом понад 8 мільйонів доларів.

У поєдинку другого раунду Світоліна здобула важку перемогу над суперницею з Китаю. Про драматичність зустрічі свідчить хоча б рахунок – 7:6, 7:6. Цікаво, що Еліна та Ван Яфань, що посідає 48-й рядок рейтингу WTA, одного разу вже зустрічалися між собою – у 2019 році на турнірі в Маямі перемогла китаянка. У такий спосіб наша тенісистка взяла реванш.

Гра тривала 2 години 9 хвилин. Перший сет вийшов наднапруженим. Яфань за підтримки вболівальників не хотіла віддавати ініціативу Світоліній. Та остання зі свого боку проявила у вирішальні моменти зібраність і характер, зумівши виграти сет на тайбрейку.

Друга партія почалася також із переваги Яфань, однак після підказок свого тренера Ендрю Белтса Еліна повернулася до боротьби й ще раз перемогла на тайбрейку.

💪 After a grueling two sets, @Elinasvitolina takes the win against Yafan Wang, 7-6 (5), 7-6 (1) #ChinaOpen pic.twitter.com/CF2HV81UIa