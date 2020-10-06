Світоліна сенсаційно програла в чвертьфіналі Roland Garros

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 у світовому рейтингу) сенсаційно поступилася представниці Аргентини Наді Подоросці (№131) з рахунком 2:6, 4:6.

На перемогу нашої співвітчизниці перед матчем можна було поставити за 1,29, а на її суперницю – за 3,76. Це не завадило аргентинці легко розібратися зі Світоліною, провівши на корті 1:19.

За весь матч українська тенісистка виграла один гейм на своїй подачі, реалізувала 5 із 10 брейк-пойнтів і виграла 8 активних розіграшів, що на 22 менше, ніж у її суперниці.

Зазначимо, що найкращим досягненням Подороски на турнірах Великого шолома до цього був перший раунд основної сітки на US Open-2016.

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