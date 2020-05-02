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3 травня • оновлено в 23:21
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Світоліна розбила своє авто на карантині

10.9т
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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна потрапила в неприємну ситуацію на карантині.

Під час однієї з поїздок перша ракетка нашої країни не вписала в поворот і на друзки розбила ліве дзеркало заднього виду.

"Коли забула, як керувати автомобілем", - з сумним сарказмом підписала кадр Еліна.

Світоліна розбила своє авто на карантині

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна влаштувала сексуальну провокацію в TikTok – відеохостингу для створення коротких відео.

Наша прославлена тенісистка в ролику демонструвала свою білизну, починаючи з блузки. Потім з'являлися нібито зняті бюстгальтер і трусики.

До цього Еліна не змогла стримати своїх емоцій після того, як дізналася про скасування Wimbledon через пандемію коронавiрусу.

У себе в TikTok перша ракетка нашої країни виклала відео, на якому плаче під пісню Селін Діон - All by myself.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Еліна Світоліна
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