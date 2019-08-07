Світоліна потрапила до топ-10 найбагатших спортсменок світу

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна потрапила до десятки найбагатших спортсменок планети за версією журналу Forbes.
Наша співвітчизниця з заробітком в 6,1 мільйона доларів розташувалася на дев'ятій сходинці. За рік Еліна отримала 4,6 млн призових, а ще півтора мільйона як надходження від рекламних контрактів, йдеться на сайті видання.
Цікаво, що до топ-10 увійшли лише представниці тенісу, а в 15 найбагатших спортсменок знаходяться тільки три дівчини, які виступають в інших видах спорту. Повністю топ-15 виглядає так:
Еліна Світоліна
1. Серена Вільямс (США) – 29,2 млн
2. Наомі Осака (Японія) – 24,3 млн
3. Анжелік Кербер (Німеччина) – 11,8 млн
4. Сімона Халеп (Румунія) – 10,2 млн
5. Слоун Стівенс (США) – 9,6 млн
6. Каролін Возняцкі (Данія) – 7,5 млн
7. Марія Шарапова (Росія) - 7 млн
8. Кароліна Плішкова (Чехія) – 6,3 млн
9. Еліна Світоліна (Україна) – 6,1 млн
10-11. Гарбіне Мугуруса (Іспанія) - 5,9 млн
10-11. Вінус Вільямс (США) – 5,9 млн
12. Алекс Морган (США, футбол) – 5,8 млн
13-14. Пусарла Венката Сінда (Індія, бадмінтон) - 5,5 млн
13-14. Медісон Кіс (США) – 5,5 млн
15. Арія Джутанугарн (Таїланд, гольф) – 5,3 млн
Рейтинг враховує грошові призи, зарплати, кошти за рекламні контракти спортсменок в період з 1 червня 2018 по 1 червня 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна відверто розповіла про своє знайомство з Гаелєм Монфісом.
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