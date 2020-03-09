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9 березня • оновлено в 11:48
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Світоліна піднялася в рейтингу і наблизилася до звання першої ракетки світу

1.3т
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Перемога на турнірі в мексиканському Монтерреї дозволила українці Еліні Світоліній піднятися на два рядки в рейтингу Жіночої тенісної асоціації і повернутися в топ-5 кращих тенісисток світу.

Після 7-ї позиції, яку Еліна займала минулого тижня, тепер вона розташовується на 5-му місці в рейтингу.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

facebook.com/AbiertoGNPSeguros

В оновленому реєстрі WTA також досягли вражаючого прогресу й інші українки. Леся Цуренко завдяки виходу у півфінал турніру категорії 125K в Індіан-Уеллсі злетіла на 13 рядків вгору і тепер займає 139-е місце. Катерина Бондаренко зробила стрибок на 57 рядків, щоправда розташовується всього лише на 347-му рядку.

Ще дві тенісистки, які представляють Україну в топ-100, істотно не змінили свої позиції: Даяна Ястремська, як і раніше, займає 25-е місце в рейтингу, а Катерина Козлова змістилася з 96-го рядка на дві сходинки вниз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна у феєричному матчі здолала чешку Марі Бузкову і виграла перший титул починаючи з осені 2018 року.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особи
Леся Цуренко Катерина Бондаренко Даяна Ястремська Еліна Світоліна
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