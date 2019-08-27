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Світоліна неймовірним розіграшем здобула першу перемогу на US Open-2019

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Українка Еліна Світоліна перемогла в стартовому матчі Відкритого чемпіонату США - US Open - з призовим фондом $ 26 470 000. У першому колі вона була сильнішою американки Уїтні Осігве - 6:1, 7:5.

17-річна Осігве є однією з наймолодших учасниць турніру в 2019 році.

У першому сеті перевага була повністю на боці української тенісистки - вона дозволила суперниці виграти лише один гейм.

Уїтні Осігве і Еліна Світоліна

Уїтні Осігве і Еліна Світоліна

btu.org.ua

У другій партії американці вдалося не тільки вирівняти гру, але і лідирувати по геймах - 4:2. Однак за рахунку 5:4 Осігве не зуміла подати на сет - Світоліна зробила брейк. Після цього українка взяла ще два гейми поспіль, а з ними отримала і путівку в наступний раунд.

Примітно, що останній розіграш в матчі виявився найдовшим - на другому матчболі юна американка боролася з усіх сил, але переграти Еліну на лінії складно навіть більш досвідченим тенісисткам.

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Світоліна п'ятий рік поспіль успішно стартує на US Open. У другому колі Еліна зіграє з багаторазовою переможницею Великих Шоломів 39-річною американкою Вінус Вільямс. Таким чином, різниця в віці між двома суперницями Еліни становить 22 роки. Цього року Світоліна і Вільямс-старша вже провели один матч між собою - на Roland Garros -2019, де українка оформила перемогу в двох сетах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше путівку до другого кола US Open-2019 завоювала друга ракетка України Даяна Ястремська.

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Тема
US Open
Особа
Еліна Світоліна
Місце
США Нью Йорк
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