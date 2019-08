Світоліна на US Open ефектно розбила 7-кратну чемпіонку Великого Шолома

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула розкішну перемогу на Відкритому чемпіонаті США з призовим фондом $ 26 470 000.

У другому колі US Open 5-та ракетка світу з Одеси обіграла 7-кратну чемпіонку турнірів Великого Шолома Вінус Вільямс (США) – 6:4, 6:4.

Вже з перших хвилин наша співвітчизниця захопила ініціативу, і легко довівши рахунок до 5:2, залишила за собою перший сет.

У другій партії Вінус спробувала взяти реванш і змогла легко виграти перші три гейми, повівши в рахунку 3:0. Світоліна вдалося переломити хід зустрічі, завершивши на свою користь поспіль 5 геймів.

@ElinaSvitolina wins 6-4, 6-4 #USOpen dug deep when Venus amped up the pressure pic.twitter.com/Ff97owPTPG