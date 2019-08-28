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Світоліна на US Open ефектно розбила 7-кратну чемпіонку Великого Шолома

Світоліна на US Open ефектно розбила 7-кратну чемпіонку Великого Шолома
Наша співвітчизниця вклалася в два сети
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Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула розкішну перемогу на Відкритому чемпіонаті США з призовим фондом $ 26 470 000.

У другому колі US Open 5-та ракетка світу з Одеси обіграла 7-кратну чемпіонку турнірів Великого Шолома Вінус Вільямс (США) – 6:4, 6:4.

Світоліна на US Open ефектно розбила знамениту чемпіонку

Вже з перших хвилин наша співвітчизниця захопила ініціативу, і легко довівши рахунок до 5:2, залишила за собою перший сет.

У другій партії Вінус спробувала взяти реванш і змогла легко виграти перші три гейми, повівши в рахунку 3:0. Світоліна вдалося переломити хід зустрічі, завершивши на свою користь поспіль 5 геймів.

В 1/16 фіналу українка зіграє з переможницею пари Петерс - Ястремська.

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Світоліна - Вільямс

Новини
Світоліна повернулася у топ-5 світового рейтингу

Нагадаємо, що Світоліна перемогла в стартовому матчі Відкритого чемпіонату США В першому колі вона була сильнішою за американку Уїтні Осігве - 6:1, 7:5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна зустрічалася з Вільямс у першому колі Roland Garros. Зустріч завершилася перемогою українки – 6:3, 6:3.

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Тема
US Open
Особи
Еліна Світоліна Вінус Вільямс
Місце
США
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Може нарешті буде українське дербі першого і другого номерів збірної України...вони вже який раз по сітці мали зустрітись, та все ніяк не виходило, тепер зустрінуться
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Эффектно "разбила" 40-летнюю тетеньку
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