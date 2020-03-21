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21 березня • оновлено в 06:32
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Світоліна і Монфіс висміяли паніку через коронавірус

2.8т
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Перша ракетка України Еліна Світоліна разом зі своїм бойфрендом, французьким тенісистом Гаелем Монфісом записали смішне відео про паніку, пов'язану з коронавірусом.

Кумедний ролик з'явився на спільному акаунті Еліни і Гаеля в Instagram. Багато шанувальників спортивної пари відзначили почуття гумору українки і француза, хоча дехто і не оцінив намір посміятися над пандемією.

🦠 #corona

Публікація від (G) ael. (E) lina. (M). (S). (@Gemslife)

"Еліна, ви класні обидва", "Ви божевільні!", "Комусь дуже нудно вдома", "Завжди потрібна весела хвилинка перерви", – коментують підписники чорний гумор тенісистів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найкраща українська тенісистка змагалася з Монфісом в умінні жонглювати туалетним папером, а також виклала відео популярного в світі танцювального челенджу Vibe Challenge Tik Tok.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус
Особи
Гаель Монфіс Еліна Світоліна
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