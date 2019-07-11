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Світоліна – Халеп: результат півфіналу Wimbledon

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Перша ракетка України Еліна Світоліна у четвер, 11 липня, проводила історичний півфінал Відкритого чемпіонату Великобританії – Wimbledon.

У битві за путівку до вирішального матчу турніру наша співвітчизниця змагалася з експершою ракеткою світу Симоною Халеп з Румунії.

Симона Халеп і Еліна Світоліна

Симона Халеп і Еліна Світоліна

Новини
Світоліна – Халеп: прогноз на півфінал Wimbledon

Шлях на турнірі

Еліна Світоліна

Р1 – Дар'я Гаврилова (Австралія) – 7:5, 6:0
Р2 – Маргарита Гаспарян (Росія) – 5:7, 6:5, відмова
Р3 – Марія Саккарі (Італія) – 6:3, 6:7 6:2
Р4 – Петра Мартич (Хорватія) – 6:4, 6:2
1/4 – Кароліна Мухова (Чехія) – 7:5, 6:4

Середній рейтинг суперниць: 52
Загальний час на корті: 507 хв.

Сімона Халеп

Р1 – Олександра Саснович (Білорусь) – 6:4, 7:5
Р2 – Міхаела Бузернеску (Румунія) – 6:3, 4:6, 6:2
Р3 - Вікторія Азаренко (Білорусь) – 6:3, 6:1
Р4 – Корі Гауфф (США) – 6:3, 6:3
1/4 – Чжан Шуай (Китай) – 7:6, 6:1

Середній рейтинг суперниць: 98
Загальний час на корті: 440 хв.

Зазначимо, що українка і румунка до цього грали одна з одною сім разів – чотири перемоги на рахунку Еліни і тричі сильнішою була Симона.

Wimbledon-2019

Півфінал

Еліна Світоліна (8, Україна) – Симона Халеп (7, Румунія) – 1:6, 3:6

Світоліна – Халеп: результат півфіналу Wimbledon

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна встановила рекорд України на Wimbledon.

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Тема
Wimbledon
Особи
Еліна Світоліна Сімона Халеп
Місце
Англія Лондон
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