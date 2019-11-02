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2 листопада • оновлено в 19:27
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Де дивитися онлайн Світоліна – Барті: розклад трансляцій фіналу Підсумкового турніру

Де дивитися онлайн Світоліна – Барті: розклад трансляцій фіналу Підсумкового турніру
Вирішальна зустріч відбудеться в неділю, 3 листопада
1.7т Читати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна у неділю, 3 листопада, зіграє у фінальному поєдинку Підсумкового турніру WTA Finals, який в ці дні проходить в китайському Шенчьжене.

25-річна одеситка, яка відстоює титул діючої чемпіонки, у вирішальній сутичці битиметься з першою ракеткою світу Ешлі Барті з Австралії.

Підтримати українку в битві за фінал турніру можна буде біля екранів телевізорів завдяки прямій трансляції на каналі "Спорт 1". Орієнтовний час початку гри – 13:30 за київським часом. Коментувати зустріч буде Леся Цуренко.

Крім того, показ поєдинку в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Арена".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна в 1/2 фіналу на відмову в третьому сеті пройшла Белінду Бенчіч зі Швейцарії. Рахунок зустрічі на момент зупинки матчу - 5:7, 6:3, 4:1 на користь українки. Ешлі була сильнішою за Кароліну Плішкову (Чехія, 2 WTA) 4:6, 6:2, 6:3.

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Особа
Еліна Світоліна
Місце
Китай Шеньчжень
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