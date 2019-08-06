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Шарапова зганьбилася на турнірі в Канаді

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Знаменита російська тенісистка Марія Шарапова вже в першому колі вилетіла з турніру категорії Premier 5 в Торонто (Канада).

В 1/32 фіналу Шарапова поступилася естонці Анетт Контавейт - 4:6, 6:3, 6:4. Марія вела з брейком у другому сеті - 2:1, а за рахунку 2:2 у неї було 5 брейк-пойнтів, включаючи потрійний.

Матч тривав 2 годину 41 хвилину. Шарапова 7 раз подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок і використала 3 брейк-пойнта з 8. На рахунку Контавейт 1 ейс, 6 подвійних і 4 брейк-пойнта з 12.

У коментарях вболівальники рознесли росіянку за такий результат.

Шарапова зганьбилася на турнірі в Канаді

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні Марія також в першому колі вилетіла зі знаменитого Wimbledon.

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Особа
Марія Шарапова
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