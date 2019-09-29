Шарапова відмовилася виступати в Москві

Російська тенісистка Марія Шарапова відмовилася брати участь в Кубку Кремля, який відбудеться в Москві з 12 по 20 жовтня.

Марія Шарапова

Про це розповіла сама тенісистка, відповідаючи на запитання фоловерiв в своєму Instagram. Замість російських змагань Шарапова виступить на турнірі в Люксембурзі, який пройде в ті ж дні. Спортсменка також зазначила, що її участь на турнірі в Лінці (Австрія) знаходиться під питанням через фізичного стану.

"Все ще не знаю, чи буду готова. Тільки почала подавати сьогодні", - написала Шарапова.

Раніше Шарапова знялася з Wimbledon через травму передпліччя. Спортсменка заявила, що розраховує до кінця сезону взяти участь ще в декількох великих турнірах.

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