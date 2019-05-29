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Російська тенісистка з "руками-базуками" шокувала мережу

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Російська тенісистка Віталія Дьяченко викликала справжній фурор в інтернеті після фотографій з поєдинку Roland Garros проти Серени Вільямс.

Завдяки потрібному ракурсу і зйомцi в русі у 28-річної уродженки Сочі виявилися величезні накачані руки. Фанати в соцмережах прозвали росіянку "супергероєм з коміксів".

Підігріли ажіотаж і зарубіжні ЗМІ.

"У ветерана австралійського тенісу Саманти Стосур з'явився серйозний конкурент в боротьбі за нагороду за найбільший біцепс в турі. Подивіться на ці "базуки" Віталія Дьяченко", - йдеться в матеріалі австралійського видання Adelaide Now.

Російська тенісистка з "руками-базуками" шокувала мережу

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на спортсменку на корті, а також поза ним.

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Instagram

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Instagram

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Instagram

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Instagram

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Instagram

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Instagram

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Instagram

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Instagram

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, російська чемпіонка- "мутантка" шокувала інтернет своєю зовнішністю

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Самка кац@па - это омерзительно!
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