Російська тенісистка з "руками-базуками" шокувала мережу

Російська тенісистка Віталія Дьяченко викликала справжній фурор в інтернеті після фотографій з поєдинку Roland Garros проти Серени Вільямс.

Завдяки потрібному ракурсу і зйомцi в русі у 28-річної уродженки Сочі виявилися величезні накачані руки. Фанати в соцмережах прозвали росіянку "супергероєм з коміксів".

Підігріли ажіотаж і зарубіжні ЗМІ.

"У ветерана австралійського тенісу Саманти Стосур з'явився серйозний конкурент в боротьбі за нагороду за найбільший біцепс в турі. Подивіться на ці "базуки" Віталія Дьяченко", - йдеться в матеріалі австралійського видання Adelaide Now.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на спортсменку на корті, а також поза ним.

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко

Віталія Дьяченко Instagram

Віталія Дьяченко Instagram

Віталія Дьяченко Instagram

Віталія Дьяченко Instagram

Віталія Дьяченко Instagram

Віталія Дьяченко Instagram

Віталія Дьяченко Instagram

Віталія Дьяченко Instagram

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