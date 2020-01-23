"П***я": хлопець образив відому тенісистку та нарвався на проблеми

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко звернулася в поліцію через образливе повідомлення в Instagram, пообіцявши кривдникові зустріч з одним із найкращих молодих дзюдоїстів Європи.

"Що б ти не говорила про ставочників, але ти просто пов*я, ганьба Білорусії. Йди на х*й з тенісу. Поховала батька – чекай, скоро мати туди ж піде, гн*да. Скільки, бл*дь, тобі треба шансів, щоб хоча б сет взяти. Спочивай з миром, тварюка, ти до будинку не долетиш", – написав їй незадоволений користувач соцмережі.

Аріна Соболенко

Соболенко підготувала швидку відповідь любителю ставок, сказавши, що вже написала заяву в поліцію. Крім того, спортсменка знайшла свого кривдника та пообіцяла йому зустріч з дворазовим срібним призером чемпіонату Європи з дзюдо до 23 років Микитою Свиридом.

"Малюк, по-перше, заяву в поліцію, вважай, я вже написала. Ти переступив межу, написавши це про мою сім'ю, тим більше в такий момент мого життя. Знайти тебе було не так вже й важко", – відповіла білоруска.

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