"Під українським прапором!" Світоліна зробила патріотичне заяву

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна емоційно привітала співвітчизників з Днем Незалежності та Днем прапора. За визнанням спортсменки, вона відчуває гордість, коли виступає на міжнародній арені під жовто-синіми кольорами.

"Кожна перемога під українським прапором це величезна честь для мене! Вітаю всіх українців з Днем Незалежності і з Днем Державного прапора!" - написала Еліна на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

При цьому вона доповнила свій пост фото, на якому цілує один з здобутих трофеїв, будучи накритою українським прапором.

Нагадай, Еліна Світоліна категорично відмовилася від зміни громадянства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі викликали запеклі суперечки фотографії української тенісистки Еліни Світоліної у відвертій сукні.