Перервали мовчання: Світоліна й Монфіс розкрили правду про стосунки

Українська тенісистка Еліна Світоліна й перша ракетка Франції Гаель Монфіс повернули спільний аккаунт у соціальній мережі Instagram.

На сторінці під назвою G.E.M.S life (Gael.Elina.Monfils.Svitolina. – Ред.) спортсмени залишили повідомлення для фанатів та емоційне відео. "Ми обіймаємося, ми цілуємося, ми листуємося, ми розмовляємо, ми сперечаємося, ми сміємося, ми кохаємо. Це ми", – йдеться в підписі до ролика.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс instagram.com/gemslife

У самому відео Монфіс емоційно звертається до українки: "Ти бачила, що вони повернулися? Вони повернулися! G.E.M.S! Так, вони повернулися!".

Нагадаємо, що 8 червня аккаунт тенісистів було видалено, а на сторінці Еліни Світоліної зникли всі спільні фото з французьким тенісистом. Це породило безліч чуток про те, що пара розпалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна відверто розповіла про свої стосунки з Гаелем Монфісом.

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