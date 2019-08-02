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Одні в Парижі: Світоліна вперше відверто розповіла про роман з Монфісом

1.4т Читати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше розповіла історію свого знайомства з французьким тенісистом Гаелем Монфісом, з яким перебуває в романтичних стосунках.

В інтерв'ю виданню JetSetter.ua Еліна зізналася, що вони з Гаелем були знайомі давно, оскільки постійно брали участь в одних і тих же турнірах. Спілкувалися вони спершу вкрай мало - Монфіс знав, що Еліна знаходиться в довгих стосунках.

"В кінці минулого року після перемоги в Підсумковому турнірі я поїхала святкувати до паризьких друзів. Виставила фото в інстаграмі, і Гаель написав мені. Ми зустрілися і вже не змогли розлучитися. Це був дивовижний збіг, що ми одночасно опинилися в Парижі, адже я живу зараз в Лондоні, а Гаель, хоч і сам родом з Парижа, живе в Женеві. Ми обидва приїхали відпочити всього на кілька днів", - розповіла Світоліна.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Instagram

За словами української тенісистки, їй легше підтримувати зв'язок з людиною зі світу спорту, ніж з представником іншої сфери.

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"Гаель розуміє мене "від і до", розуміє, з якими труднощами я стикаюся, може підтримати мене, коли потрібно. Адже турніри - це завжди стрес, і, якщо неправильно підійти до людини, можна ще більше її "накрутити", а не допомогти. Ми найчастіше беремо участь в одних і тих же змаганнях і багато подорожуємо разом. Тому що чекати другу половинку з нескінченних поїздок дуже складно, особливо з огляду на те, що тенісний сезон найдовший в спорті: ми граємо з січня по кінець жовтня, буквально кожен тиждень", - зазначила Світоліна.

Також вона розповіла про спільну поїздку з Монфісом до України:

"Це наше перше спільне відвідування України. Я рада, що Гаелю тут сподобалося. Йому сподобався Київ, він був в захваті від Одеси, а головне, від української кухні. Особливо від борщу!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна і Гаель Монфіс вразили мережу відвертими фото на яхті під час спекотного літнього відпочинку.

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Еліна Світоліна Гаель Монфіс
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