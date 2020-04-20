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20 квітня • оновлено в 21:17
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"Не хочу, щоб змушували": кращий тенісист світу Джокович зробив категоричну заяву про коронавірус

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Перша ракетка світу серб Новак Джокович заявив, що категорично проти проведення вакцинації.

У той же час тенісист зазначив, що якщо всіх спортсменів зобов'яжуть пройти цю процедуру через пандемію коронавірусу, то у нього фактично не залишиться виходу.

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"Не хочу, щоб змушували": Джокович категорично висловився про коронавірус

Instagram Новака Джоковича

"Особисто я проти вакцинації, і не хотів би, щоб хтось змушував мене робити щеплення, щоб мати можливість подорожувати. Але якщо це стане обов'язковим, то що тоді? Я повинен буду прийняти рішення. У мене є свої думки з цього приводу. Гіпотетично, якщо сезон відновиться в липні, серпні або вересні, хоча це малоймовірно, я розумію, що вакцина від коронавірусу стане обов'язковою вимогою", – цитує Джоковіча Reuters.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський тенісист Марат Сафін впевнений в тому, що коронавірус було створено штучно, щоб людям незабаром почали вживляти чіпи.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Новак Джокович
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Коронавірус. Найважливіше

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