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22 листопада • оновлено в 18:27
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"Мотивація для хлопчиків": Світоліна - про теніс в Україні

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Відома українська тенісистка Еліна Світоліна висловила свою точку зору про те, що розвиток чоловічого тенісу в Україні значно відстає від жіночого.

Слова шостої ракетки світу передає кореспондент OBOZREVATEL.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

utctennis.com.ua

"Останнім часом у нас в країні з'явилося багато талановитих дівчаток-тенісисток, а ось хлопців не так багато. Мені здається, це пояснюється тим, що не у всіх є терпіння: для того, щоб підготувати чоловіка-професіонала, потрібно більше і часу, і грошей. Хлопці довше, ніж дівчата, "варяться" на юнацькому рівні. Через це здається, що шлях дуже складний і місія – нездійсненна", – вважає Світоліна.

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Вона додала, що чоловічий теніс в світі змінився.

"Ті, хто стежить за турнірами, знає, що зараз з'явилося багато молодих хлопців, які вже готові змістити лідерів-ветеранів. Стефанос Ціціпас недавно виграв чоловічий Підсумковий турнір, у топ-20 і навіть в топ-10 є гравці – вчорашні юніори. Вважаю , що це хороша мотивація для хлопчиків в Україні. Вони бачать, що в тенісі можливо все", – зазначила Еліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада в Києві Світоліна заявила про створення благодійного фонду, метою якого є підтримка молодих талановитих тенісистів в Україні.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особа
Еліна Світоліна
Місце
Україна Київ
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