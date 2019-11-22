"Мені не можна..." Світоліна розповіла про обмеження перед новим сезоном

Перша ракетка України тенісистка Еліна Світоліна розповіла про стан свого травмованого коліна, яке турбувало її протягом 2019 року.

Еліна Світоліна

"Я зараз проходжу курс відновлення. Травма невелика, але дуже неприємна! Посеред сезону вилікувати її практично неможливо без пропуску значної частини турнірів. Тому зараз з'явився вдалий момент, щоб все виправити. Два тижні після закінчення сезону вже не тренувалася. Мені не можна навантажувати коліно і потрібно зміцнювати зв'язки. на даний момент процес одужання йде добре. Сподіваюся, операція, про яку говорив Юрій Сапронов, не знадобиться", – зізналася Світоліна, відповідаючи на питання OBOZREVATEL.

Також Еліна підтвердила свою участь на першому турнірі Великого Шолома в 2020 році – Australian Open.

"Звичайно, моя участь на цьому турнірі у силі. Тренування почну з 1 грудня. Подивимося, як буде витримувати коліно. Але, я сподіваюся, все буде добре", – заявила тенісистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 22 листопада Світоліна презентувала в Києві благодійний фонд, метою якого є підтримка юних українських тенісистів.

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