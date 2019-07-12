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Крутіше за Wimbledon: топ-5 досягнень Еліни Світоліної

1.6т Читати матеріал російською

Після невеликого затишшя Еліна Світоліна знову бомбить — є півфінал Wimbledon!

Українська тенісистка знову зробила те, чого від неї майже не очікували. Підходячи до турніру в статусі середняка і "ходячи по лезу" фактично в кожній зустрічі, Еліна пробилася до півфіналу Wimbledon-2019. Новий рекорд українського тенісу.

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Втім, рекорд далеко не найкрутіший, як і досягнення Світоліної. Подвиг Еліни на Туманному Альбіоні дав привід OBOZREVATEL пройтися яскравою кар'єрою українки й визначити топ-5 її моментів.

У 19 років стала другою українкою, яка виграла Ролан Гаррос

Так, нехай і юніорський Ролан Гаррос, але все ж таки престижний турнір дуже високого рівня. До цього юна Еліна в 2000-х особливо ніде не сяяла, але на РГ видала справжній ривок.

16-річна Еліна Світоліна після перемоги на юніорському Ролан Гаррос

16-річна Еліна Світоліна після перемоги на юніорському Ролан Гаррос

tsn.ua

Разом із перемогою Світоліна встановила ще одне пам'ятне досягнення, яке тримається досі — Еліна стала лише другою українкою (після Катерини Бондаренко), якій вдалося виграти юніорський турнір Великого шолома.

На кортах Олімпіади здолала саму Серену

Саму Серену Вільямс — на той момент першу ракетку світу й топ серед топів. Амбітна й така, котра вже заявила про себе, українка зустрілася з Вільямс у 1/16 фіналу олімпійського турніру на ОІ-2016 у Бразилії.

Еліна Світоліна й Серена Вільямс

Еліна Світоліна й Серена Вільямс

Для українського тенісу, як і для Еліни, це був мегауспіх. Хоч медалі в цьому випадку й не передбачалося, але з іншого боку — Україна отримала гучну перемогу на Олімпійських іграх і поступово почала підвищувати свою репутацію в жіночому тенісі. А Серена в тому матчі склала повноваження олімпійської чемпіонки і заявила, що Світоліна була кращою, і що чекає зустрічей із Еліною у майбутньому.

Встановила рекорд українського тенісу з успішності в рейтингу WTA

До появи Світоліної жіночий теніс України міг тільки мріяти про топ-10 світового рейтингу (про топ-3 взагалі не можна було й подумати). Але з Еліною фантастика виявилася реальністю — вона вперше серед українок піднялася так високо.

Еліна Світоліна з кубком Italian Open у 2018-му

Еліна Світоліна з кубком Italian Open у 2018-му

У 2017-му Світоліна раз за разом почала піднімати планку, пробившись на небачену раніше для українських тенісисток 13-ту сходинку рейтингу WTA. Через 3 місяці — вже 6 місце, потім 4-та позиція (побитий рекорд Андрія Медведєва з потрапляння у топ-5 світового рейтингу), і нарешті — №3!

Що цікаво, 3-я сходинка дісталася Світоліній після досить посереднього у виконанні тенісистки US Open, де Еліна не зуміла пробитися навіть до 1/4 фіналу. Але загалом рівень Світоліної на той момент відповідав топ-3 світового тенісу, і статус якраз знайшов відображення в цифрах.

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Знущання над Сімоною Халеп у фіналі Italian Open-2018

На минулому Wimbledon-2019 Світоліна поступилася дорогою кращій нині ракетці світу Сімоні Халеп. Румунка впевнено переграла українку та вийшла у фінал. Але зовсім недавно, ще в минулому році, все було навпаки.

Сімона Халеп (зліва) завоювала лише втішний приз на турнірі в Римі 2018-го. Головний переможець — Еліна Світоліна

Сімона Халеп (зліва) завоювала лише втішний приз на турнірі в Римі 2018-го. Головний переможець — Еліна Світоліна

Упевнена перемога Еліни над Халеп у Римі на Italian Open стала однією з найяскравіших у кар'єрі. Світоліна в першій половині 2018-го набрала чудовий хід та йшла вже до третьої перемоги на турнірі WTA. У фіналі на неї чекала відмінна Сімона Халеп, але українка просто розвезла її на корті — 6:0, 6:4 з філігранними ударами під бровку.

Завершила 2018 рік перемогою на Підсумковому турнірі WTA

2018 рік став одним із кращих у кар'єрі Світоліної, але під кінець року вже мало хто сподівався на успіх втомленої українки. Як зізнавалася потім Еліна, вона не очікувала такого результату. Але кубок Підсумкового турніру WTA виявився в руках саме у Світоліної.

Еліна Світоліна — переможець Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна — переможець Підсумкового турніру WTA

До певної міри це була справжня казка для українських уболівальників — кожен матч Світоліна витягувала неймовірним способом, до фіналу набираючи все більше ентузіазму й натхнення. І ось — сенсаційна перемога. А до всього іншого Еліна стала лише другою переможницею, яка під час турніру не програла жодного матчу. Першою була Серена Вільямс, яку Світоліна обіграла ще в 2016-му.

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Теми
WTA Wimbledon Australian Open US Open Олімпіада-2016
Особи
Еліна Світоліна Серена Вільямс Сімона Халеп
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