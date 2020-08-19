Кафельников відмовився жити в Росії і вирішив назавжди покинути країну

Найтитулованіший російський тенісист Євгеній Кафельников вирішив назавжди виїхати з рідної країни.

Про своє рішення 46-річний олімпійський чемпіон Сіднея-2000 повідомив у Twitter.

"Майбутнього тут не бачу! Оформлятиму ВНЖ [вид на проживання – прім.ред] в Європі, там я потрібніший", – написав володар двох "Великих шоломів" в одиночному розряді, додавши смайл, який розгублено розводить руками.

Євген Кафельников вирішив назавжди покинути Росію Twitter Євгена Кафельникова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому році Кафельников виступив проти цькування України в російському суспільстві і ЗМІ.

Колишня перша ракетка планети зазначив, що наша країна йде своїм шляхом.

Крім того, Євген Олександрович висловився про протести в Росії, їдко пройшовшись по Путіну.

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