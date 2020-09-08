Фанати Джоковича накинулися на суддю, через яку тенісиста дискваліфікували з US Open

Фанати Новака Джоковича залишилися вкрай незадоволені дискваліфікацією сербського тенісиста з US Open після того, як він влучив м'ячем у суддю під час матчу четвертого кола турніру проти Пабло Карреньо-Бусто.

Вони знайшли сторінку арбітрині Лори Кларк в Instagram і залишили там безліч образливих коментарів.

"Я сподіваюся, що ти згниєш у пеклі за це. Пекло не таке страшне, як розлючені фанати Ноле. Але не сумнівайся, одного разу карма спрацює. Через тебе був дискваліфікований найкращий тенісист світу", "Дуже добре, ти жива. Коли ти впала від дотику м'яча, я думав, що тебе кремували", "Як тобі не соромно".

Фанати Джоковича залишили безліч образливих коментарів у Instagram Twitter Nawal

Фанати Джоковича звинуватили Кларк в алкоголізмі Twitter Nawal

Під фотографією, на якій Кларк вшанувала пам'ять свого сина, який помер у 2008 році у віці 25 років, один з користувачів написав: "Не переживай. Скоро ти до нього приєднаєшся".

Фанати Джоковича прокоментували публікацію Кларк про померлого сина Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новака Джоковича дискваліфікували з US Open після удару м'ячем по судді. Пізніше сербський тенісист приніс вибачення за свою поведінку, а головний арбітр турніру пояснив, чому було прийнято рішення про дискваліфікацію першої ракетки світу.

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