Еліна Світоліна увійшла до престижного рейтингу Forbes

Журнал Forbes включив першу ракетку України Еліну Світоліну в щорічний рейтинг з 30 підприємців та діячів до 30 років.

Еліна Світоліна

"Світоліна регулярно бере участь в турнірах "Великого шолома" і вже виграла 14 титулів в одиночному розряді WTA, включаючи Підсумковий турнір WTA 2018 року, а також займає 5-е місце в рейтингу WTA. Тенісистка заснувала фонд імені себе, який підтримує молодих спортсменів за допомогою стипендій, таборів, позашкільних програм і спеціальних заходів", - йдеться на сайті організації.

Еліна Світоліна forbes.com

Як повідомляв OBOZREVATEL , 9 березня Еліна Світоліна у феєричному матчі здолала чешку Марі Бузкова і виграла перший титул починаючи з осені 2018 року.

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