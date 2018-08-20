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Джокович розбив Федерера і встановив історичний рекорд

2.4тЧитати новину російською

Перемігши у фіналі супертурніру в Цинциннаті легендарного тенісиста швейцарця Роджера Федерера 6:4, 6:4, серб Новак Джокович став першим гравцем, який перемагав на всіх турнірах серії "Мастерс".

Світовий тур ATP Мастерс 1000 - це серія з дев'яти тенісних турнірів, які проводяться Асоціацією тенісистів-професіоналів (ATP) протягом року по всьому світу. Категорія є другою за престижністю в чоловічому тенісі після турнірів Великого Шолома.

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Особи
Новак ДжоковичРоджер Федерер
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