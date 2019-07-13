"Давай в Росію": Світоліна питанням про Україну викликала ажіотаж в Instagram

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна після поразки в півфіналі Wimbledon зібралася на батьківщину.

"Пора б і в Україні заглянути. Що цікавого відбувається?" - запитала у фоловерiв наша спортсменка.

Це питання викликало справжній ажіотаж в коментарях.

"Пакети в АТБ іншого кольору почали випускати", "Зеленський президентом став", "Вибори через тиждень", - на всю намагаються пошуткувати користувачі.

Деякі вважають, що українці крім рідної Одеси варто відвідати і Нижній Новгород.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна стала першою українкою в історії, яка пробилася в півфінал легендарного Wimbledon.

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