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"Давай в Росію": Світоліна питанням про Україну викликала ажіотаж в Instagram

6.2т Читати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна після поразки в півфіналі Wimbledon зібралася на батьківщину.

"Пора б і в Україні заглянути. Що цікавого відбувається?" - запитала у фоловерiв наша спортсменка.

Це питання викликало справжній ажіотаж в коментарях.

"Пакети в АТБ іншого кольору почали випускати", "Зеленський президентом став", "Вибори через тиждень", - на всю намагаються пошуткувати користувачі.

Деякі вважають, що українці крім рідної Одеси варто відвідати і Нижній Новгород.

"Давай в Росію": Світоліна питанням про Україну викликала ажіотаж в Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна стала першою українкою в історії, яка пробилася в півфінал легендарного Wimbledon.

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Еліна Світоліна
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Сазонова Елена
Сазонова Елена
Если она за мир, в Украину не надо возвращаться. Можно и в Нижний Новгород, и в Москву.
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Weaver Mickey
Weaver Mickey
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