"Було погано, я вмирала": Костюк зробила зізнання після перемоги над зрадницею України на US Open

Українська тенісистка Марта Костюк, яка напередодні здолала представницю Росії на старті легендарного US Open, зізналася, що погано себе почувала під час матчу. За словами нашої співвітчизниці, на її стан негативно вплинула спекотна погода.

"Мені було дуже важко. Було сонячно і дуже жарко. У попередні дні в Нью-Йорку змінювалася погода, були дощі, так що не було якоїсь особливої ​​спеки, і я не встигла звикнути до таких температур. Я не знаю чому, але мені було погано весь матч, весь час здавалося, що я вмираю. З першого ж розіграшу я думала, що програю цей матч. Я відчувала себе сьогодні не дуже добре, але в цьому і полягає суть тенісу: ти повинна вміти виграти матч в свій поганий день, коли не йде гра", - цитує Костюк tennisua.org.

Нагадаємо, Марта обіграла уродженку Ялти Валентину Івахненко, яка відмовилася від громадянства України, відігравши шість матчболів.

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