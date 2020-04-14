Головна Новини
14 квітня • оновлено в 12:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ теніс

"Будуть вживляти чіпи": легенда тенісу росіянин Сафін пояснив коронавірус

4.1т
Читати матеріал російською

Колишня перша ракетка світу Марат Сафін висловив думку про те, що пандемія коронавірусу спровокована штучно для введення чіпізації людей.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Будуть вживляти чіпи. Білл Гейтс ще в 2015 році розповів, що у нас буде епідемія, потім пандемія, наш наступний ворог – вірус, а не ядерна війна. Потім 5G чому запускається? Потім наночіпи будуть вводитися. Все йде до цього. Подивіться, що навколо відбувається. Народ в паніці, все як годиться. Народ же вірить у все, в страшилки по телевізору. Хтось вірить, що всюди морги, народ вмирає пачками, цивілізація скоро закінчиться, а я в це не вірю", – цитує Сафіна Sports.ru.

"Будуть вживляти чіпи": легенда тенісу росіянин Сафін пояснив коронавірус

Instagram Марата Сафіна

Він додав, що таким чином, всі люди будуть занесені до бази даних і за ними буде простіше стежити. "Вас легше так відстежити. Але за нами і так вже стежать. Заходиш в YouTube, а тобі відразу ж – рекомендуємо до перегляду. На Netflix те ж саме. Скрізь стежать за всіма, підганяють, а ви думаєте, що обираєте ви. Вірніше, ми – я не виняток. А ми вибираємо з того, що нам пропонують", – резюмував легендарний тенісист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий американський чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд назвав коронавірус брехнею і вигадкою.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Марат Сафін
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
16
14
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серега Вий
Серега Вий
Мания преследования.Таким запретить 5G и все нанотехнологии. Гейтс говорил немножко о другом.То,о чем думает Сафин, не будет иметь источника питания для передачи данных.Если только не глотать батарейки.А они, наверное, не вкусные, особенно щелочные.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Gosteva Inna
Gosteva Inna
згодна
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Спорт теніс

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку
В посте №451 своего инстаграма Александр Зинченко будет с Владой Седан
1.60 Сделать ставку
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Cloud9
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
North
VS
Team Spirit
Победа North
1.68 Сделать ставку
SMASH
VS
Illuminar
Победа Illuminar
1.75 Сделать ставку
BIG
VS
Sprout
Победа BIG
1.50 Сделать ставку