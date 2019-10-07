19-річна українська тенісистка встановила рекорд у світовому рейтингу

Українка Даяна Ястремська оновила особистий рекорд, увірвавшись до числа кращих 25 тенісисток планети. В оновленому рейтингу WTA, який був опублікований 7 жовтня, Даяна посідає 23-й рядок.

Даяна Ястремська

А ось найкраща тенісистка України Еліна Світоліна, навпаки, втратила одну позицію, опустившись із третього на четверте місце в списку кращих. Її випередила японка Наомі Осака, яка у неділю перемогла на престижному турнірі в Пекіні. Еліна на цих змаганнях зупинилася на стадії 1/4 фіналу.

Леся Цуренко, котра не виступає через травму, знову втратила позиції (73-є місце), а ось Катерина Козлова поліпшила своє становище на два рядки (83-є).

Новини Світоліна драматично вийшла до чвертьфіналу супертурніру в Пекіні

За межами топ-100 особистий рекорд вдалося оновити Катаріні Завацькій, яка піднялася на одне місце й тепер посідає 117-ту позицію. Також піднялися в рейтингу Марта Костюк (163) і Ангеліна Калініна (176).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жіноча тенісна асоціація (WTA) й організатори турніру Hong Kong Open вирішили відкласти змагання, які повинні були початися 5 жовтня, на невизначений термін. Причиною стали протести, які проходять у Гонконзі. Чинною чемпіонкою турніру в Гонконзі є Даяна Ястремська.

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