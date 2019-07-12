Українка вийшла в фінал юнацького Wimbledon, розгромивши головну фаворитку

17-річна українка Дар'я Снігур стала фіналісткою юніорського Wimbledon-2019. У півфіналі вона не залишила шансів першій сіяній — американці Еммі Наварро, розгромивши 6:3, 6:0.

Поєдинок тривав усього 45 хвилин. За цей час юна українка реалізувала 6 із 10-ти брейкпоінтів, зробила 21 віннерсів і припустилася 10 невимушених помилок. Її суперниця лише раз святкувала успіх на чужій подачі, відзначилася 13 віннерсами, допустивши 12 невимушених помилок.

Дарина Снігур tennisua.org

Обігравши Наварро, Дар'я ефектно поквиталася з нею за поразку в чвертьфіналі Ролан Гаррос-2019.

Снігур стала п'ятою українкою за історію, яка вийшла у фінал юніорського Wimbledon. У попередні роки до вирішального матчу доходили Тетяна Перебийніс (2000 р.), Катерина Бондаренко (у 2004-му виграла титул), Еліна Світоліна (2012 р.) і Даяна Ястремська (2016 р.).

У фіналі цього року Даша зіграє з переможницею півфінального матчу між француженкою Діаною Паррі й американкою Алексою Ноель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна зазнала прикрої поразки у півфіналі дорослого Wimbledon-2019 від Сімони Халеп.

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