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17 квітня • оновлено в 16:55
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"Танки, ракети, Росгвардія": російський коментатор Орлов обурився діями уряду

5.2т
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Російський коментатор Геннадій Орлов обурився через те, що уряд країни не може допомогти людям під час пандемії коронавірусу.

"А уряд навіщо існує? Він має допомагати людям, для того його й обирають. Я дивлюся на інструменти, придумані нинішньою владою. Кому потрібні зараз танки, ракети, Росгвардія? Лікарі потрібні! І вчителі. Це набагато важливіше для розвитку життя. Всі ці інструменти, які придумуються, не працюють. Ну як можна довести медицину... Почали показувати правду – її ж не приховати", – цитує Орлова видання Чемпіонат.

Геннадій Орлов

Геннадій Орлов

Sportbox

Він також зазначив, що якщо уряд не буде належним чином допомагати спорту, то його потрібно міняти.

"Пандемія показує всім нам, що не ті напрямки розвиваються в державі, не ті вектори обрані. Розумієте? І це дуже прикро. Спорту обов'язково потрібно допомагати, але не професійному, а в тих місцях, де діти виховуються, майбутнє нації. Тут держава зобов'язана допомагати . А якщо не буде допомагати, то треба міняти весь уряд", – вважає Орлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василь Уткін висловився про повну безглуздість існування російської держави під час пандемії коронавірусу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Генадій Орлов
Місце
Росія
Тег
уряд
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Emа Ol
Emа Ol
Ти ба, тільки зараз побачив. А до пандемії все було гаразд - і танки, і ракети, і росгвардія?
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2
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Те же вопросы можно задать и в Украине. Ту несчастную 1000 пенсионерам выплатить не могут.
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
искандеры забыл, им реально смешно
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Спорт

Коронавірус. Найважливіше

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