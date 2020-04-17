Російський коментатор Геннадій Орлов обурився через те, що уряд країни не може допомогти людям під час пандемії коронавірусу.

"А уряд навіщо існує? Він має допомагати людям, для того його й обирають. Я дивлюся на інструменти, придумані нинішньою владою. Кому потрібні зараз танки, ракети, Росгвардія? Лікарі потрібні! І вчителі. Це набагато важливіше для розвитку життя. Всі ці інструменти, які придумуються, не працюють. Ну як можна довести медицину... Почали показувати правду – її ж не приховати", – цитує Орлова видання Чемпіонат.

Геннадій Орлов Sportbox

Він також зазначив, що якщо уряд не буде належним чином допомагати спорту, то його потрібно міняти.

"Пандемія показує всім нам, що не ті напрямки розвиваються в державі, не ті вектори обрані. Розумієте? І це дуже прикро. Спорту обов'язково потрібно допомагати, але не професійному, а в тих місцях, де діти виховуються, майбутнє нації. Тут держава зобов'язана допомагати . А якщо не буде допомагати, то треба міняти весь уряд", – вважає Орлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василь Уткін висловився про повну безглуздість існування російської держави під час пандемії коронавірусу.

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