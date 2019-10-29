Курйозний епізод стався в Маріуполі з донецьким футбольним клубом "Олімпік" перед матчем 1/8 фіналу Кубка України (30 жовтня, 14:00) проти місцевої команди.

Гравці, спускаючись у готелі, виявилися замкнені в ліфті. Кумедне відео у себе в Instagram опублікувала пресслужба "Олімпіка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зіграють в 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Гра відбудеться на столичному НСК "Олімпійський".

Напередодні стало відомо, який телеканал покаже цю зустріч.

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