Курйозний епізод стався в Маріуполі з донецьким футбольним клубом "Олімпік" перед матчем 1/8 фіналу Кубка України (30 жовтня, 14:00) проти місцевої команди.
Гравці, спускаючись у готелі, виявилися замкнені в ліфті. Кумедне відео у себе в Instagram опублікувала пресслужба "Олімпіка".
Пригоди олімпійців в Маріуполі ... А ви застрявали коли-небудь в ліфті? 😂😂😂 # олімпік # футбол # київ # олімпікдонецк # олімпікдонецьк # Олімпік # містомільйонатроянд # донеччани # олімпійці #olympicdonetsk #olympic # од2001 # ущ # матч #match # football #soccer #parimatch #team # чемпіонатукраіни # фантазери
Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зіграють в 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Гра відбудеться на столичному НСК "Олімпійський".
Напередодні стало відомо, який телеканал покаже цю зустріч.
Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!