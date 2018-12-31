''Знищу!'' Нацукава пригрозив Мейвезеру

Японський боєць ММА Тенсін Нацукава зробив грізну заяву перед боєм з легендою боксу американцем Флойдом Мейвезером

Мейвезер - Нацукава

"Люди в Японії, я просто знищу Флойда Мейвезера. Вам слід з нетерпінням чекати цього поєдинку", - наводить слова Тенсін Нацукави BoxingScene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський боксер Флойд Мейвезер 31 грудня повернеться на професійний ринг після того, як в серпні минулого року нокаутував зірку Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора.

Чемпіон світу в п'яти вагових категоріях в Японії битиметься з 20-річним місцевим кікбоксером Тенсін Нацукавой. Поєдинок пройде за правилами боксу в напівсередній ваговій категорії (66,8 кг). Бій триватиме всього три раунди тривалістю три хвилини кожний.

За цей бій Мейвезер заробить 9 мільйонів доларів.