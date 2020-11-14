Знаменитого російського бійця MMA побили в Москві. Відео

На знаменитого російського бійця змішаних єдиноборств (ММА), що виступає у промоушенi Bellator, Сергія Харитонова напав ексбоєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Адам Яндієв.

Інцидент трапився в московських "Лужниках" після спортивного заходу.

На відео видно, як обидва спортсмени виходять з приміщення і після нетривалої розмови Яндієв завдає кілька різких ударів по обличчю Харитонова. Після бійки Харитонов був змушений звернутися до лікарні, де у нього діагностували розсічення і струс мозку.

Як повідомляє Telegra-канал Mash, бійка почалася після того, як Яндієву нагадали про грошовому борг, який він не повернув Харитонову.

Один зі свідків конфлікту боєць ММА Руслан Абдо розповів подробиці нападу.

"У Адама з головою непорядок. Спершу на мене напав, потім напав на Сергія. Там розмова йшла абсолютно неконфліктно, просто спілкувалися з ним і все. Коли він дізнався, що я друг Сергія Харитонова, чомусь став з'ясовувати. Потім ударив мене в ніс, зламав його. Потім, коли мене повели, приїхав Сергій. За розповідями очевидців, він вдарив кастетом йому в око. Зараз ми всi в лікарні ", – розповів в коментарі РЕН ТВ Абдо.

Харитонов через свого адвоката вже написав заяву в поліцію. Проводиться перевірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада Сергій Харитонов здобув ефектну перемогу нокаутом над британцем Олі Томпсоном.

Поєдинок в Дубаї (ОАЕ) в рамках турніру промоушену PaRus Fight Championship MMA завершився в першому раунді.