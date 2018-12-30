Знаменитий російський чемпіон зганьбився на фініші, позбавивши себе "золота" - відеофакт

Дворазовий чемпіон світу з лижних гонок Сергій Устюгов послизнувся на фініші 1/4 фіналу конькового спринту на знаменитому турнірі "Тур де Скі".

Росіянин лідирував більшу частину забігу, але на фінішному повороті втратив ритм і послизнувся. На відео видно, як Сергій (23-й номер) встояв на ногах, але не зміг поборотися за вихід в 1/2 фіналу, фінішувавши п'ятим в своєму забігу.

Устюгов є переможцем багатоденної гонки "Тур де Скі" сезону 2016/17. Змагання в сезоні-2018/19 проходять з 29 грудня по 6 січня. Перший етап почався в італійській Тоблахе.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на 3-му етапі Кубка світу з біатлону з росіянином Матвієм Єлісєєвим трапився дуже неприємний момент. Біатлоніст збірної Росії в одному з поворотів впав, зламавши лижу. Замінивши інвентар, спортсмен розташувався на останній позиції.