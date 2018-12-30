МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Знаменитий російський чемпіон зганьбився на фініші, позбавивши себе "золота" - відеофакт

7.2тЧитати матеріал російською

Дворазовий чемпіон світу з лижних гонок Сергій Устюгов послизнувся на фініші 1/4 фіналу конькового спринту на знаменитому турнірі "Тур де Скі".

Росіянин лідирував більшу частину забігу, але на фінішному повороті втратив ритм і послизнувся. На відео видно, як Сергій (23-й номер) встояв на ногах, але не зміг поборотися за вихід в 1/2 фіналу, фінішувавши п'ятим в своєму забігу.

Знаменитий російський чемпіон зганьбився на фініші, позбавивши себе "золота" - відеофакт

Устюгов є переможцем багатоденної гонки "Тур де Скі" сезону 2016/17. Змагання в сезоні-2018/19 проходять з 29 грудня по 6 січня. Перший етап почався в італійській Тоблахе.

Новини
''Били спеціально'': допінгісту збірної РФ влаштовували ''жах'' у гонках

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на 3-му етапі Кубка світу з біатлону з росіянином Матвієм Єлісєєвим трапився дуже неприємний момент. Біатлоніст збірної Росії в одному з поворотів впав, зламавши лижу. Замінивши інвентар, спортсмен розташувався на останній позиції.

Читайте всі новини по темі "лижні гонки" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
лижні гонки
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
14
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Опозорился ????
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обозные дебилы пробили очередное дно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
а где...украинцы?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Andreevski Andrey, Не угадали со смазкой лыж. Сорт сала неподходящий оказался.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги