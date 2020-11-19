Знаменитий екстремал розбився під час тренування

Знаменитий пілот реактивного ранця Вінсент Реффе з команди Jetman Dubai розбився в Дубаї 17 листопада.

36-річний француз, який здобув світову знаменитість після виконання екстремальних трюків, загинув в результаті нещасного випадку на тренуванні.

"З неймовірною сумом ми повідомляємо про смерть пілота Jetman, Вінсента (Вінса) Реффе, який помер під час тренування в Дубаї. Вінс був талановитим спортсменом і дуже улюбленим і шанованим членом нашої команди. Наші думки і молитви тепер з його сім'єю і всіма, хто знав і працював з ним", – написала команда Jetman на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше італійський бейсджампер Улі Емануеле, що зробив найскладніший стрибок в історії цього виду спорту, загинув в швейцарських Альпах під час зйомок нової акції.