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Знаменитий чемпіон, який зрадив Україну, зганьбився на супертурнірі

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Колишній український гросмейстер Сергій Карякін, який зрадив Батьківщину і прийняв громадянство Росії , зазнав поразки від аутсайдера в п'ятому турі супертурніру в норвезькому Ставангері. 28-річний Карякін, граючи чорними, поступився американцеві Фабіано Каруане

У цьому ж турі володар світової шахової корони норвежець Магнус Карлсен зіграв внічию з індійським гросмейстером Вішванатаном Анандом. Також миром розійшлися француз Максим Ваш'є-Лаграв і вірменин Левон Аронян, як і азербайджанець Шахріяр Мамедьяров і американець Хікару Накамура.

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Карлсен зберігає лідерство в таблиці після п'яти турів, в його активі 3,5 очка. Карякін ділить друге місце з Ароняном, обидва шахіста набрали по 2,5 очка. Далі йдуть Накамура, Ананд, З, Мамедьяров, Каруана (всі - по 2) і Вашьє-Лаграв (1,5).

Раніше Карякін розповів про Крим.

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Тема
шахи
Персона
Сергій Карякін
Место
Норвегія
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