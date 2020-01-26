Головна Новини
26 січня • оновлено в 16:23
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Знаменита дівчина-боєць забила суперницю, ефектно перемігши в чемпіонському бою

1.4т
Читати матеріал російською

Колишня чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Кріс Сайборг (21 – 2, 1 NC) дебютувала в конкуруючої промоції Bellator.

Кріс Сайборг

Кріс Сайборг

Сайборг - Бадд

Сайборг - Бадд

В рамках турніру Bellator 238 34-річна бразилійка перемогла Джулію Бадд (13 – 2), завоювавши титул чемпіонки в напівлегкій вазі.

Сайборг - Бадд

Сайборг - Бадд

Титулована Кріс з перших секунд пішла вперед, буквально зім'явши 36-річну канадку. Побиття закінчилося в четвертому раунді, коли після лоу-кіка Бадд впала на канвас, і рефері моментально прийняв рішення зупинити бій.

Сайборг - Бадд

Сайборг - Бадд

Новини
Знаменитий російський боєць переміг потужним нокаутом в Bellator

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сайборг виклала в Instagram відео з тим, як її налаштовує на бій тренер. У ролику наставник емоційно щось говорить дівчині, а потім несподівано відважує їй ляпас.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Bellator" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Bellator
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги