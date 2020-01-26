Знаменита дівчина-боєць забила суперницю, ефектно перемігши в чемпіонському бою

Колишня чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Кріс Сайборг (21 – 2, 1 NC) дебютувала в конкуруючої промоції Bellator.
Кріс Сайборг
Сайборг - Бадд
В рамках турніру Bellator 238 34-річна бразилійка перемогла Джулію Бадд (13 – 2), завоювавши титул чемпіонки в напівлегкій вазі.
Сайборг - Бадд
Титулована Кріс з перших секунд пішла вперед, буквально зім'явши 36-річну канадку. Побиття закінчилося в четвертому раунді, коли після лоу-кіка Бадд впала на канвас, і рефері моментально прийняв рішення зупинити бій.
Сайборг - Бадд
Cris Cyborg defeats Julia Budd (TKO / stoppage) # Bellator238 pic.twitter.com/yncK1nCpgr- GIF Skull: JOIN DARK ORDER. Follow @GIFSkullJr (@GIFSkull) January 26, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сайборг виклала в Instagram відео з тим, як її налаштовує на бій тренер. У ролику наставник емоційно щось говорить дівчині, а потім несподівано відважує їй ляпас.
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