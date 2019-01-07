Знакова постать російського спорту раптово помер у Москві

Бейсболіст збірної Росії Сергій Соловйов помер від інфаркту у віці 37 років. Спортсмен помер у кінці 2018 року, але ЗМІ про це стало відомо лише напередодні.

За словами президента Федерації бейсболу Росії Дмитра Кисельова Сергій відчув себе погано під час роботи в своїй організації. Глава федерації розповів, що серце Соловйова зупинилося у нього вдома.

Сергій Соловйов Соцмережі

"Стався інфаркт. У цей час він не був ні на тренуванні, ні на зборах. Працюючи у своїй організації, він відчув себе не дуже добре, повернувся додому і там його серце зупинилося", - розповів Кисельов.

Глава федерації вважає, що Соловйов є знаковою фігурою для російського спорту в загальному і бейсболу зокрема.

"Він уже давно не грав у збірній, не виступав за неї вже кілька років, але для російського спорту Сергій - знакова фігура. Він був одним із кращих бейсболістів країни, справжнім професіоналом. Плюс він був дуже гарним хлопцем, якого всі любили. Його рідним допомагав весь бейсбольний світ", - цитує Кисельова ТАСС.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що гравець пермського клубу "Яструби" Нічної хокейної ліги Росії помер під час домашнього матчу з командою ПКС. За попередніми даними, у нього стався інсульт.