Зірка реаліті-шоу з України програв дебютний бій у ММА брутальним нокаутом в першому раунді

Польський боєць змішаних єдиноборств Каміл Хассан, відомий під прізвиськом Хассі, нокаутував представника України Олега Ряшенцева на турнірі Fame MMA 5, який пройшов у Гданську.
Олег Ряшенцев
Instagram Олега Ряшенцева
Хассан відправив суперника в нокаут у першому раунді ударом ногою в голову.
26 жовтня 2019 р
Олег Ряшенцев – зірка польського реаліті-шоу Big Brother, працює фітнес-тренером. Він проживає в Польщі, куди переїхав із Запоріжжя. І для нього, і для Хассана цей бій став дебютним у змішаних єдиноборствах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті з'явилося відео, як 212-кілограмовий російський боєць дебютував у MMA з нокауту за 20 секунд.
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