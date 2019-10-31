Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 13:51
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Зірка реаліті-шоу з України програв дебютний бій у ММА брутальним нокаутом в першому раунді

588 Читати матеріал російською

Польський боєць змішаних єдиноборств Каміл Хассан, відомий під прізвиськом Хассі, нокаутував представника України Олега Ряшенцева на турнірі Fame MMA 5, який пройшов у Гданську.

Олег Ряшенцев

Олег Ряшенцев

Instagram Олега Ряшенцева

Хассан відправив суперника в нокаут у першому раунді ударом ногою в голову.

Олег Ряшенцев – зірка польського реаліті-шоу Big Brother, працює фітнес-тренером. Він проживає в Польщі, куди переїхав із Запоріжжя. І для нього, і для Хассана цей бій став дебютним у змішаних єдиноборствах.

Новини
Українського бійця ММА нокаутував росіянин ударом ноги в падінні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті з'явилося відео, як 212-кілограмовий російський боєць дебютував у MMA з нокауту за 20 секунд.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
MMA
Місце
Польща Гданськ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel