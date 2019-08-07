Зіграв очима: тренер збірної Росії вляпався в міжнародний скандал

Федерація волейболу Південної Кореї має намір подати скаргу на тренера жіночої збірної Росії італійця Серджіо Бузато, в діях якого під час матчу помітили прояви расизму.

Як повідомляє агентство Yonhap, інцидент стався після матчу олімпійського кваліфікаційного турніру в Калінінграді. Після перемоги Росії над збірною Південної Кореї Бузато показав суперникам характерний жест з "вузькими очима".

Серджіо Бузату yna.co.kr

У Південній Кореї обурені вчинком наставника російської команди, називаючи його проявом расизму. "Ми хочемо уточнити, чи такий акт карається Міжнародною федерацією волейболу (FIVB). Ми вирішили вжити заходів, щоб таке більше не повторювалося", - йдеться в заяві Південнокорейської волейбольної асоціації. Лист направлено керівництву FIVB і Всеросійської федерації волейболу.

Серджіо Бузато працює в Росії з 2004 року. Він допомагає не тільки жіночій збірній, а й тренеру чоловічої команди Туомасу Саммельвуо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії назвали "плювком в обличчя" вердикт FIVB з вибором міст, які приймуть чемпіонат світу з волейболу.

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