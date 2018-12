Жінка-боєць ефектним нокаутом встановила історичний рекорд UFC - опубліковано відео

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в жіночому найлегшій дивізіоні Аманда Нуньєс перемогла чемпіонку UFC в напівлегкій ваговій категорії Крістіну "Сайборг" Джустино.

Бій на турнірі UFC 223 відбувся 29 грудня о Інглвуді, штат Каліфорнія (США) і завершився на 51-й секунді брутальним нокаутом від бразилійки. Нуньєс стала першою жінкою в історії, яка заволоділа двома поясами UFC одночасно. Раніше цього досягали Конор Макгрегор і Даніель Корм'є.

30-річна уродженка Салвадора з перших секунд приголомшила суперницю градом ударів і кількома потужними комбінаціями відправила ту на настил октагону. Відразу після перемоги Аманда перескочила через огорожу і емоційно відсвяткувала перемогу з главою промоції Дейн Уайтом.

Here 's the full fight between Cyborg and OBOZREVATEL ! # UFC232 pic.twitter.com/dsoA9MAGXW